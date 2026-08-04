荃湾关门口村屋遭爆窃 住户失15表5银包总值$40万

今日（4日）早上近7时半，荃湾国瑞路关门口村一幢村屋二楼发生爆窃案。一对30多岁情侣租客起床后发现屋内有搜掠痕迹，经点算发现有15只共值约36万元的手表，包括劳力士、卡地亚等，以及5个银包约有2万元的港币、美金和日圆现金，遭贼人盗去；失窃财物总值约40万元。其间两人所养的宠物猫一度失踪，初时以为亦被贼人偷去，其后在屋内寻回，相信猫咪因受惊过度而躲藏起来。

现场为关门口村一幢村屋二楼连天台单位，相隔一条德士古道便是警方新界南总区总部。据了解，户主在今日临天光时分，听到屋内有嘈杂声，以为爱猫乱窜，所以不以为意，未有起身查看。直至早上7时许，才发现屋内凌乱，有被搜掠痕迹。经点算后发现15只包括劳力士及卡地亚等名表，以及5个银包都不翼而飞，估计损失共40万元财物。

天台位置有闭路电视镜头，未知是否拍下贼人犯案过程，警方估计贼人爬水渠上天台，然后开启没有上锁的天台门入屋，搜掠财物后由正门离去。案件交由荃湾警区刑事调查队第六队接手跟进。