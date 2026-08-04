珍惜生命│观塘青年伏尸停车场 疑欠债堕楼

今日（4日）早上7时08分，观塘码头广场一名男子倒卧在3楼停车场内，头破血流不省人事，保安员发现报案。现场是伟业街182号，救护员赶到，但发现事主已经死亡。

警方经初步调查，相信事主由较高楼层堕下。现场消息称，死者29岁，警员检获事主的随身物品，当中包括一些财务文件，疑他因欠债寻短。

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「情绪通」精神健康支援热线：18111；网址：https://www.shallwetalk.hk/zh/

香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222

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撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000

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