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珍惜生命│观塘男子伏尸停车场 疑欠债堕楼

突发
更新时间：08:59 2026-08-04 HKT
发布时间：08:59 2026-08-04 HKT

今日（4日）早上7时08分，观塘码头广场一名男子倒卧在3楼停车场内，头破血流不省人事，保安员发现报案。现场是伟业街182号，救护员赶到，但发现事主已经死亡。

警方经初步调查，相信事主由较高楼层堕下。死者57岁姓孙，警员检获事主的随身物品，当中包括一些财务文件，疑他因欠债寻短。

防止自杀求助热线：
「情绪通」精神健康支援热线：18111；网址：https://www.shallwetalk.hk/zh/
香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222
生命热线： 2382 0000
明爱向晴轩： 18288
明爱财困压力辅导热线: 3161 0102
社会福利署： 2343 2255
撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000
东华三院芷若园： 18281
医管局精神健康专线： 2466 7350
青少年情绪健康网上支援服务「Open 噏」：https://www.openup.hk/service

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