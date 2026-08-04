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葵芳多支街灯周一傍晚狂闪 网民笑称如Disco：「幻彩耀葵芳」

突发
更新时间：07:48 2026-08-04 HKT
发布时间：07:48 2026-08-04 HKT

社交平台流传多段影片，显示周一（3日）傍晚，葵涌区内多支街灯不停高速闪烁，情况持续一段时间，引来不少途人驻足拍摄，并将片段上载至社交平台分享，不少网民更笑称现场犹如「幻彩耀葵芳」。

从多条网上片段可见，葵芳新都会广场对开、近港铁葵芳站的葵仁路及兴宁路、葵涌运动场附近的兴芳路，以及葵福路一带，多支街灯怀疑发生故障，不停高速闪动，几乎一秒内闪烁数次，犹如Disco灯光效果。

虽然街灯不断闪烁，但现场交通未见受影响，车辆仍如常在路面行驶。有网民表示，街灯闪烁情况持续超过一小时。

葵芳新都会广场对开、近港铁葵芳站的葵仁路及兴宁路的街灯周一傍晚不停高速闪动。Threads @lw.clw影片截图
葵芳新都会广场对开、近港铁葵芳站的葵仁路及兴宁路的街灯周一傍晚不停高速闪动。Threads @lw.clw影片截图

事件在网上引起热议，有网民留言称「Disco咩？半个葵芳系咁闪」、「全葵芳Disco Night」，亦有人笑言是「幻彩耀葵芳」。不过亦有网民担心影响道路安全，有人表示：「闪咗成个钟都冇人报警，8点半忍唔住打999。」

《星岛头条》向警方查询事件，警方回复指未接获市民报案。暂时未知街灯异常闪烁原因。

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