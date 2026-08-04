屯门爆水管｜青山公路青山湾段局部封路抢修 争取中午恢复供水

屯门青山公路近屯利街一条直径600毫米的食水管在不足一星期内两度爆裂，影响怡峰园、显发邨、恒顺园、冠峰园及屯门官立中学等供水，因应水务署进行紧急维修工程，青山公路青山湾段由屯兴路至屯利街的北行线，于昨日（3日）晚上9时半起全线封闭。水务署表示正全力抢修，争取今日（4日）中午12时前完成工程，并恢复食水供应。

水务署表示，涉事水管位于青山公路青山湾段北行快线及慢线之间，为保障行车安全及配合水管维修需要，青山公路青山湾段由屯兴路至屯利街的一段北行线，已于周一晚上9时30分起全线封闭，驾驶人士需改用其他道路。

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署方指，工程团队正全力进行紧急维修，除非遇上特别工程困难，例如恶劣天气影响等，否则争取于今日中午12时前完成工程并恢复食水供应，相关行车路段则预计于明日（5日）早上6时重开。

该署又表示，已就事件与屯门民政处、警方、运输署、房屋署、区议员及屋苑管理处保持紧密联系，为有需要市民提供适切支援。市民如需查询停水资讯及临时食水供应安排，可浏览水务署流动应用程式「水务易」或水务署网站。