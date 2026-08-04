珍惜生命｜粉岭华明邨40岁男子倒卧平台 当场不治

粉岭发生堕楼事件。周一（3日）晚上9时许，警方接获华明邨信明楼保安报案，指一名男子倒卧大厦平台，怀疑从高处堕下。警员及救援人员接报到场，证实男子当场死亡。

警方在现场没有检获遗书，经初步调查死者为姓林男子（40岁），相信他由信明楼一个单位堕下，死因有待验尸后确定。据了解，死者与父母同住于上址，最近辞职，怀疑他受生活困扰而寻短。

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