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珍惜生命｜粉岭华明邨40岁男子倒卧平台 当场不治

突发
更新时间：03:21 2026-08-04 HKT
发布时间：03:21 2026-08-04 HKT

粉岭发生堕楼事件。周一（3日）晚上9时许，警方接获华明邨信明楼保安报案，指一名男子倒卧大厦平台，怀疑从高处堕下。警员及救援人员接报到场，证实男子当场死亡。

警方在现场没有检获遗书，经初步调查死者为姓林男子（40岁），相信他由信明楼一个单位堕下，死因有待验尸后确定。据了解，死者与父母同住于上址，最近辞职，怀疑他受生活困扰而寻短。

 

防止自杀求助热线：

「情绪通」精神健康支援热线：18111；网址：https://www.shallwetalk.hk/zh/

香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222

生命热线： 2382 0000

明爱向晴轩： 18288

明爱财困压力辅导热线: 3161 0102

社会福利署： 2343 2255

撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000

东华三院芷若园： 18281

医管局精神健康专线： 2466 7350

青少年情绪健康网上支援服务「Open 噏」：https://www.openup.hk/service

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