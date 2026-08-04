珍惜生命｜上水华明邨40岁男子倒卧平台 当场不治
更新时间：03:21 2026-08-04 HKT
发布时间：03:21 2026-08-04 HKT
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上水发生堕楼事件。周一（3日）晚上9时许，警方接获华明邨信明楼保安报案，指一名男子倒卧大厦平台，怀疑从高处堕下。警员及救援人员接报到场，证实男子当场死亡。
经初步调查，警方相信姓林（40岁）男子由信明楼一个单位堕下。警方在现场没有检获遗书，死因有待验尸后确定。
防止自杀求助热线：
「情绪通」精神健康支援热线：18111；网址：https://www.shallwetalk.hk/zh/
香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222
生命热线： 2382 0000
明爱向晴轩： 18288
明爱财困压力辅导热线: 3161 0102
社会福利署： 2343 2255
撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000
东华三院芷若园： 18281
医管局精神健康专线： 2466 7350
青少年情绪健康网上支援服务「Open 噏」：https://www.openup.hk/service
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