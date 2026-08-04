珍惜生命｜安达邨48岁女子屋内烧炭 丈夫发现惜太迟
更新时间：03:17 2026-08-04 HKT
发布时间：03:17 2026-08-04 HKT
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秀茂坪发生烧炭自杀事件。周一（3日）晚上7时24许，警方接获一名男子报案，指怀疑妻子在安达邨俊达楼一个单位内烧炭轻生。
警员及救援人员接报到场，发现女事主倒卧在单位厕所内，旁边有一盘烧过的炭。经检查后，证实她当场死亡。经初步调查，警方在现场检获遗书，案件列作「自杀」处理。死因有待验尸后确定。
防止自杀求助热线：
「情绪通」精神健康支援热线：18111；网址：https://www.shallwetalk.hk/zh/
香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222
生命热线： 2382 0000
明爱向晴轩： 18288
明爱财困压力辅导热线: 3161 0102
社会福利署： 2343 2255
撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000
东华三院芷若园： 18281
医管局精神健康专线： 2466 7350
青少年情绪健康网上支援服务「Open 噏」：https://www.openup.hk/service
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