马鞍山火警｜机电署：少女用石油气喷火枪煮食 枪身起火烧杂物肇祸

马鞍山耀安邨耀谦楼今日（3日）中午发生火警，一名20岁少女在家中煮食期间发生抢火。机电工程署回复《星岛头条》表示，事发时少女正使用石油气喷火枪煮食，其间因为枪身突然起火燃烧周边杂物引致火警。

机电署指今午接获通报后，随即派员到场调查，发现事发时事主正使用石油气喷火枪煮食，其间因为枪身突然起火燃烧周边杂物引致火警。事主表示枪身已被烧毁并弃置；现场发现的卡式石油气瓶为已获署方批准型号。而石油气喷火枪并非《气体安全条例》下的住宅式气体用具，无需获得署方批准。

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机电署呼吁市民在使用石油气喷火枪时，应详阅石油气喷火枪生产商的使用指示，并留意以下事项：