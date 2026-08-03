马鞍山火警｜机电署：少女用石油气喷火枪煮食 枪身起火烧杂物肇祸
更新时间：22:39 2026-08-03 HKT
发布时间：22:39 2026-08-03 HKT
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马鞍山耀安邨耀谦楼今日（3日）中午发生火警，一名20岁少女在家中煮食期间发生抢火。机电工程署回复《星岛头条》表示，事发时少女正使用石油气喷火枪煮食，其间因为枪身突然起火燃烧周边杂物引致火警。
机电署指今午接获通报后，随即派员到场调查，发现事发时事主正使用石油气喷火枪煮食，其间因为枪身突然起火燃烧周边杂物引致火警。事主表示枪身已被烧毁并弃置；现场发现的卡式石油气瓶为已获署方批准型号。而石油气喷火枪并非《气体安全条例》下的住宅式气体用具，无需获得署方批准。
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机电署呼吁市民在使用石油气喷火枪时，应详阅石油气喷火枪生产商的使用指示，并留意以下事项：
- 接驳前，确保点火器已关闭及确保喷火枪与卡式石油气瓶的接头完全配合；
- 接驳后，应检查接驳位是否有漏气的气味或声音；
- 使用时，必须在通风良好及远离易燃物品的地方进行，并尽量保持垂直；及
- 使用期间，如发现任何异常情况，应立即熄灭所有明火，并截断气体供应。
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