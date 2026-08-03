尖沙咀酒吧血案｜胜和「左口」被控谋杀明天提堂 同党「伟健」仍然在逃

尖沙咀日前发生谋杀案，外号「美容界魔法师」的姓杨男商人在金马伦道一间楼上酒吧消遣期间，疑与邻桌的黑帮人马发生争执，被人围殴导致头部重创昏迷，留医6日不治，警方至今拘捕12人，包括40岁胜和头目「左口」，而另一黑帮头目「伟健」，警方则仍在追查其下落。

警方今日（3日）暂控一名40岁本地男子一项谋杀罪，以及一名52岁本地男子一项协助罪犯罪，案件将于明日（4日）上午在九龙城裁判法院提堂。

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警方早前已就此案拘捕7男3女，年龄介乎24至46岁，当中6人早前已分别被暂控谋杀罪及协助罪犯罪，案件已分别于7月至8月在九龙城裁判法院提堂；其余被捕人已获准保释候查，须于8月下旬向警方报到。

西九龙总区反三合会行动组正积极调查案件，呼吁任何人如目睹案件发生或有资料提供，请致电36618361与调查人员联络。

案中毙命的姓杨男商人，洋名Issac，在美容业界深耕多年，人称是「美容界魔法师」。Issac于上周六（25日）参加一名男性友人生日派对，在涉事的金马伦道楼上酒吧庆生。至周日（26日）凌晨零时，Issac余兴未尽，与数人留下再饮，其间与邻枱黑帮和胜和人马发生争执，被人围殴头部重创昏迷，留医6日终告不治。