Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

尖沙咀酒吧血案｜胜和「左口」被控谋杀明天提堂 同党「伟健」仍然在逃

突发
更新时间：22:15 2026-08-03 HKT
发布时间：22:15 2026-08-03 HKT

尖沙咀日前发生谋杀案，外号「美容界魔法师」的姓杨男商人在金马伦道一间楼上酒吧消遣期间，疑与邻桌的黑帮人马发生争执，被人围殴导致头部重创昏迷，留医6日不治，警方至今拘捕12人，包括40岁胜和头目「左口」，而另一黑帮头目「伟健」，警方则仍在追查其下落。

警方今日（3日）暂控一名40岁本地男子一项谋杀罪，以及一名52岁本地男子一项协助罪犯罪，案件将于明日（4日）上午在九龙城裁判法院提堂。

相关新闻 : 尖沙咀酒吧血案│警「犁庭扫穴」狂扫胜和娱乐场 头目「左口」落网

警方早前已就此案拘捕7男3女，年龄介乎24至46岁，当中6人早前已分别被暂控谋杀罪及协助罪犯罪，案件已分别于7月至8月在九龙城裁判法院提堂；其余被捕人已获准保释候查，须于8月下旬向警方报到。

西九龙总区反三合会行动组正积极调查案件，呼吁任何人如目睹案件发生或有资料提供，请致电36618361与调查人员联络。

案中毙命的姓杨男商人，洋名Issac，在美容业界深耕多年，人称是「美容界魔法师」。Issac于上周六（25日）参加一名男性友人生日派对，在涉事的金马伦道楼上酒吧庆生。至周日（26日）凌晨零时，Issac余兴未尽，与数人留下再饮，其间与邻枱黑帮和胜和人马发生争执，被人围殴头部重创昏迷，留医6日终告不治。

最Hit
Coffee林芊妤罕解构「残厕事件」真相 遭TVB解约面对乐小姐极无助 拒回旧公司：保留少少尊严
Coffee林芊妤罕解构「残厕事件」真相 遭TVB解约面对乐小姐极无助 拒回旧公司：保留少少尊严
影视圈
6小时前
00:52
九龙城学生宿舍地盘 安全经理堕楼困棚架 消防救下送院不治
突发
2小时前
黄大仙小姐弟误食大麻糖 一晕一呕 母亲姑婆同被捕
01:10
黄大仙小姐弟误食大麻糖 一晕一呕 母亲姑婆同被捕
突发
3小时前
大家乐黄埔分店结业！网民热议离场原因 揭1情况指「唔可惜」？
大家乐黄埔分店结业！网民热议离场原因 揭1情况指「唔可惜」？
饮食
9小时前
谭咏麟、曾志伟、陈百祥出席世纪婚宴  钟镇涛、苗侨伟超有型到贺  佘诗曼饮到面红红
谭咏麟、曾志伟、陈百祥出席世纪婚宴  钟镇涛、苗侨伟超有型到贺  佘诗曼饮到面红红
影视圈
2026-08-02 18:50 HKT
移加港人感慨「感受到香港嘅好」？批效率低/治安差 当地人4点苦呻「无希望」都想走 网民叹：出去见识先知原本已好好
移加港人感慨「感受到香港嘅好」？批效率低/治安差 当地人4点苦呻「无希望」都想走 网民叹：出去见识先知原本已好好
生活百科
5小时前
中年好声音4｜周志康夺MVP系最后高光时刻？  一举动疑证遭淘汰  网民望乐易玲力挽狂澜
中年好声音4｜周志康夺MVP系最后高光时刻？  一举动疑证遭淘汰  网民望乐易玲力挽狂澜
影视圈
5小时前
卢海鹏曾叹死剩自己一个 跟侄仔回乡笑逐颜开「原来咁多亲戚」 激动眼湿湿：今匀最威
01:06
杨明庄思明结婚丨庄思敏讲错誓词全场哗然 网民笑指「杨明变入赘」 越讲越错成焦点
影视圈
10小时前
JUPAS放榜前夕 8分DSE生「爆冷」获理大Offer 揭「神走位」升学路线：努力你都可以系大学生｜Juicy叮
JUPAS放榜前夕 8分DSE生「爆冷」获理大Offer 揭「神走位」升学路线：努力你都可以系大学生｜Juicy叮
时事热话
2026-08-02 13:12 HKT
忆30年前回流香港 港男寻回九十年代黄金集体回忆：旺角不夜天吸引力赢雪梨一万倍｜Juicy叮
忆30年前回流香港 港男寻回九十年代黄金集体回忆：旺角不夜天吸引力赢雪梨一万倍｜Juicy叮
时事热话
7小时前