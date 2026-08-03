行山客闯河背水塘打卡｜水务署：严肃跟进并展开调查 擅入溢流设施属犯法或提检控

昨日（8月2日）网上疯传一段行山客于元朗河背水塘「打卡」的短片，两名中年男女疑在「S型水坝」排洪期间，冒险越过栏杆走近水坝「打卡」，惹来网民批评。水务署表示关注事件，将会严肃跟进并展开调查，如有足够证据，会咨询律政司意见并提出检控。

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水务署非常关注有郊游人士擅自进入河背水塘的溢流设施，指未经许可进入水务设施会有机会触犯《水务设施条例》。据《水务设施条例》（第102章）第30条，为防止水源受污染，任何人进行以下活动包括进入构成水务设施部分的水中或在其中浸洗或冲洗，抛掷或摆放任何物件于其中即属犯罪。一经定罪，可被处罚款最高五万元及监禁最长两年，如属持续的罪行，可就罪行持续期间的每天另处罚款港币1,000元。另外，据《水务设施条例》（第102章）第31条，任何人损坏或毁坏水务设施的任何部分，亦属犯罪。一经定罪，可被处罚款最高2.5万元。

水务署续称，当水塘存水量接近其设计容量时，水塘的溢流设施会将超出水塘设计容量的水量安全排走，以保障水塘及水坝的安全。溢流设施运作时，附近及其下游水务设施的水流会急剧上升。署方已在集水区和水塘附近竖立警告牌，提醒郊游人士切勿擅自进入水务设施，亦会加强巡查，根据条例执法。同时，水务署将研究增设智能监控系统，进一步提升水务设施的保安水平。

另外，渔护署呼吁游人远足时应注意安全，留意天气状况，切勿接近危险位置或跨越围栏以免发生意外。游人必须以自身安全考量为先，切勿为拍照或观景而冒险。