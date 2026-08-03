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警3周接600宗网购骗案涉款3200万 演唱会飞玩具模型最多人中招

突发
更新时间：21:29 2026-08-03 HKT
发布时间：21:29 2026-08-03 HKT

网购骗案屡见不鲜，过去三周警方共接获逾600宗网上购物骗案，总损失超过 3200万港元，其中涉及演唱会门票、玩具模型、服装、波鞋及名牌手袋。

警方在facebook「守网者」发帖指，涉及演唱会门票的网购骗案最多，超过170宗；其次为玩具及模型超过80宗，其中爆旋陀螺、Pokémon卡最多人中招；第三位则是服装、波鞋及名牌手袋超过40宗。

警方提醒消费者大部分售票平台没有转飞功能，骗徒声称「原价让飞」、「朋友急让」需加紧留意。另外，如市民购买玩具及模型，切忌不要误信骗徒所讲的「限量最后一件」、「珍藏放售」。至于服装、鞋履、手袋等，骗徒常以「低于市价」作招徕，结果收到假货，甚至畀钱后直接失联。

fb「守网者」图片
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警方教授4招防中伏：

  • 面交最稳阵，一手交钱一手交货；
  • 「先付后寄」、「预先落订」＝高危讯号；
  • 留意卖家帐户开设日期同交易纪录，如新帐户及价钱不合理必定有伏；
  • 付款前用「防骗视伏App」，输入卖家电话或收款帐户检查是否有问题。
     
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