曼城球星现身警察体育游乐会 与200名本地学生切磋球技 警队盼以足球传递正能量
更新时间：20:43 2026-08-03 HKT
发布时间：20:43 2026-08-03 HKT
发布时间：20:43 2026-08-03 HKT
为积极推动本港青少年体育发展并促进社群参与，香港警察足球会今日（3日）联同体育推广机构TEG Sport及CityLab HK，于太子警察体育游乐会成功举办名为「Manchester City Soccer Festival」的足球社区活动。活动特别邀请了10位正在本港参与「香港足球盛会2026」的英超豪门曼城（Manchester City）现役队员，与约200名本地学生进行近距离互动与交流。
在活动期间，一众曼城球星不仅即场向本地青少年展示了世界级的精湛球技，更亲自担任导师，耐心指导学员进行分组对抗赛。学生积极投入比赛，欢呼声与掌声此起彼落。
香港警察足球会表示，足球不仅是一项运动，更是凝聚人心、培养青年正向思维的桥梁。他们将继续用足球说好香港警察故事，加强与社会各界联系，为社区注入正能量。
曼城在刚过去的周六（1日），已于启德主场馆硬撼意甲劲旅国际米兰。尽管行程极为紧密，曼城队员依然抽空投身是次社区活动，与警队足球会携手合作，为香港的青少年带来难忘的足球体验，同时促进了本地基层足球青训的发展。
最Hit
谭咏麟、曾志伟、陈百祥出席世纪婚宴 钟镇涛、苗侨伟超有型到贺 佘诗曼饮到面红红
2026-08-02 18:50 HKT
JUPAS放榜前夕 8分DSE生「爆冷」获理大Offer 揭「神走位」升学路线：努力你都可以系大学生｜Juicy叮
2026-08-02 13:12 HKT
奇案解密︱山东四匪垂涎新娘美色 入室凌辱8小时下毒手灭门
2026-08-02 07:00 HKT