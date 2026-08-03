42只濒危活龟遭包胶藏袜内空运到港 海关检查包裹揭发 两收件人被捕
更新时间：18:22 2026-08-03 HKT
发布时间：18:22 2026-08-03 HKT
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香港海关于7月25及30日在香港国际机场侦破两宗利用空运货物走私受管制属濒危物种活龟的案件。
海关根据风险评估，在机场海关验货场分别检查一件报称载有雕像及装饰摆设的入境货物，以及两件报称载有马克杯和啤酒杯的入境货物。经检查后，海关人员在该3件入境货物内发现42只被塑胶包裹，并藏于袜子内的受管制属濒危物种活龟，估计市值共约21万元。
海关人员其后采取监控递送行动，并拘捕两名邮包收件人，包括一名33岁和一名65岁本地男子。被捕人士现正保释候查，案件仍在调查中。
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