Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

42只濒危活龟遭包胶藏袜内空运到港 海关检查包裹揭发 两收件人被捕

突发
更新时间：18:22 2026-08-03 HKT
发布时间：18:22 2026-08-03 HKT

​香港海关于7月25及30日在香港国际机场侦破两宗利用空运货物走私受管制属濒危物种活龟的案件。

海关根据风险评估，在机场海关验货场分别检查一件报称载有雕像及装饰摆设的入境货物，以及两件报称载有马克杯和啤酒杯的入境货物。经检查后，海关人员在该3件入境货物内发现42只被塑胶包裹，并藏于袜子内的受管制属濒危物种活龟，估计市值共约21万元。

海关人员其后采取监控递送行动，并拘捕两名邮包收件人，包括一名33岁和一名65岁本地男子。被捕人士现正保释候查，案件仍在调查中。

其中一批检获的受管制属濒危物种活龟。
其中一批检获的受管制属濒危物种活龟。
最Hit
00:52
九龙城学生宿舍地盘 安全经理堕楼困棚架 消防救下送院不治
突发
2小时前
谢贤离世｜甄珍亲妹分享四哥顶级人品  曝光前姊夫抱家姐恩爱照  样子跟谢霆锋如倒模
01:01
谢贤离世｜甄珍亲妹分享四哥顶级人品  曝光前姊夫抱家姐恩爱照  样子跟谢霆锋如倒模
影视圈
8小时前
太古城中心停车场塞车 大量车主被困两小时、过钟照收钱 商场致歉：两原因致出车缓慢
社会
7小时前
JUPAS放榜前夕 8分DSE生「爆冷」获理大Offer 揭「神走位」升学路线：努力你都可以系大学生｜Juicy叮
JUPAS放榜前夕 8分DSE生「爆冷」获理大Offer 揭「神走位」升学路线：努力你都可以系大学生｜Juicy叮
时事热话
2026-08-02 13:12 HKT
奇案解密︱山东四匪垂涎新娘美色 入室凌辱8小时下毒手灭门
奇案解密︱山东四匪垂涎新娘美色 入室凌辱8小时下毒手灭门
奇闻趣事
2026-08-02 07:00 HKT
养儿防老已过时？ 70后人妻打破「死都唔入老人院」焦虑 提早规划晚年生活 网民赞心态正确｜Juicy叮
养儿防老已过时？「 70后」人妻打破「死都唔入老人院」焦虑 提早规划晚年生活 网民赞心态正确｜Juicy叮
时事热话
8小时前
大家乐黄埔分店结业！网民热议离场原因 揭1情况指「唔可惜」？
大家乐黄埔分店结业！网民热议离场原因 揭1情况指「唔可惜」？
饮食
5小时前
谭咏麟、曾志伟、陈百祥出席世纪婚宴  钟镇涛、苗侨伟超有型到贺  佘诗曼饮到面红红
谭咏麟、曾志伟、陈百祥出席世纪婚宴  钟镇涛、苗侨伟超有型到贺  佘诗曼饮到面红红
影视圈
23小时前
日本象印教正确清洗保温杯！4步防止滋生茶垢/霉菌 做错随时破坏瓶身 建议咁做除顽垢…
日本象印教正确清洗保温杯！4步防止滋生茶垢/霉菌 做错随时破坏瓶身 建议咁做除顽垢…
饮食
2026-08-01 11:00 HKT
希愈调乱胚胎案│大马女员工涉出错「作故仔」录口供翌日潜逃 警列诈骗通缉 O记接手调查
01:00
希愈调乱胚胎案│大马女员工涉出错「作故仔」录口供翌日潜逃 警列诈骗通缉 O记接手调查
突发
1小时前