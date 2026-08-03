黄大仙小姐弟误食大麻糖 一晕一呕 母亲姑婆同被捕

黄大仙一对小姐弟疑误食大麻糖不适送院，警方拘捕幼童的41岁母亲涉嫌虐儿，而姑婆则涉嫌管有危险药物被捕。

今日（3日）下午4时许，警方接获报案，指一名12岁女童及其6岁弟弟于横头磡邨宏德楼的寓所内进食后不适，其中女童出现呕吐，而男童则失去知觉晕倒。救援人员接报到场，发现男童已恢复清醒，随即将二人送往伊利沙伯医院治理。警方接报到场调查，发现两人疑误食大麻糖，以涉嫌虐儿拘捕幼童的41岁母亲，并以涉嫌管有危险药物拘捕幼童的姑婆。

据了解，小姐弟的母亲将姑婆赠送的大麻糖误当普通糖果，其后分给两人进食，讵料发生今次事件。

翻查资料，两名年仅2岁及4岁的小姊妹，于2023年6月在天水围家中误食「大麻糖」并呕出白泡，送院后一度留医深切治疗部。小姊妹的父亲事后被控2项虐儿罪及1项藏毒罪，当时裁判官斥被告将危险药物留在家中，又没有将药物锁好，导致女儿误食并一度须留医深切治疗部，案情严重，判其囚8个月。

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有专家曾表示，大麻糖一般含5至20毫克大麻，但近年亦有些含100毫克大麻，若脑部未完全发育的幼童误食，有机会造成永久损伤。若发现小童突然貌似喝醉酒、呼吸困难、呕吐，家长要留意子女可能是误食大麻，尽快求诊。