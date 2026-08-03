入境处65周年推惊喜礼遇 结婚生B可获限定纪念版熊猫公仔

8月4日是入境处成立65周年的大日子，入境处特别推出两项庆祝活动，向结婚新人和新生婴儿家庭送上限定的大熊猫公仔，分享喜悦。

在2026年8月4日至8月10日的一星期内，凡在入境处辖下的婚姻登记处举行婚礼的新人，即可获赠「65周年纪念版结婚大熊猫公仔」一对，为新人送上祝福。此外，在2026年8月4日当天在香港出生的婴儿，其父母办理出生登记时，可获赠「65周年纪念版大熊猫宝宝公仔」一只。

入境处表示，希望透过活动送上祝福，与市民一同庆祝这个特别时刻。两款纪念品数量有限，送完即止，如有任何争议，入境处将保留最终决定权。

在8月4日至10日在婚姻登记处举行婚礼的新人，即可获赠「65周年纪念版结婚大熊猫公仔」一对。

8月4日当天在香港出生的婴儿，其父母办理出生登记时，可获赠「65周年纪念版大熊猫宝宝公仔」一只。