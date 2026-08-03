九龙城夺命工伤│死者遗两年幼子女 顿失家庭经济支柱 本年迄今第17宗死亡个案

九龙城沙浦道30至38号正兴建学生宿舍的建筑地盘内，一名30多岁地盘安全经理于天台工作期间，突从高处飞堕而下，倒卧在外墙棚架上昏迷不醒，救援人员稍后将他救下送往广华医院，惜经抢救后不治。工业伤亡权益会总干事萧倩文闻讯赶到医院了解事件，透露死者遗下妻子与一对年幼子女，是家庭经济支柱。她对事件表示极度痛心，并指本港建筑业由年初至今已累积录得第17宗死亡意外，情况令人关注，她要求警方及相关政府部门尽快公布调查细节，深层检讨并切实改善工商业安全环境。

萧倩文表示，死者为一名年约30多岁的安全人员，受聘于工程的大判公司，并非刚入行的新手，且在该地盘工作已有一段时间。事发时，该名安全人员与另一名工友一同前往天台进行地盘视察与督导工作，惟期间突然发生意外，死者由天台跌落外墙竹棚架上，经送院后抢救无效不治。现场同行工中友虽然同于该层工作，但未能目击死者坠楼的过程，事件具体成因仍有待进一步调查。

萧倩文指出，目前警方及相关部门尚未公布死者在意外发生时是否正进行高空工作、当时是否佩戴安全带或设有合适的工作台等关键安全设备资料。她强调，若工作涉及高空作业，必须配备适当的安全防护装备与防护设施。家属及工会团体皆希望相关部门能尽快完成调查并释出资料，厘清意外真相。

是次意外对死者家庭造成沉重打击。萧倩文透露，死者为家庭的唯一经济支柱，遗下家庭主妇妻子以及两名分别仅7岁及3岁的幼童，全家目前处于极度徬徨与无助的困境。工会对死者家属致以深切慰问，并将持续提供相应的支援与协助。

萧倩文补充指出，今次意外已是本年度建筑业第17宗致命工业意外，数字令人震惊且痛心。她呼吁相关政府部门及业界必须认真检讨现行的地盘安全运作机制与监管措施，切实执行安全规范，严防同类悲剧再次发生。