屯门又爆水管 显发邨等7日内两度受影响 今晚11时停水抢修

7月28日屯门爆水管，怡峰园、显发邨、恒顺园、冠峰园及屯门官立中学等食水供应受影响，水务署今日（3日）表示，屯门青山公路近屯利街有一条直径600毫米的食水钢水管渗漏，相关屋苑及屯门官立中学再受影响。水务署表示今晚11时要停食水供应，并调配2架水车及逾30个水箱提供临时食水，预计明日（4日）中午12时前完成紧急水管抢修工程及恢复食水供应。

水车及临时水箱位置。

水务署在其网页公布，今日(3日)上午接获报告指屯门青山公路近屯利街有水管渗漏，经了解后确认涉事水管为一条直径600毫米的食水钢水管，用作供应食水予怡峰园、显发邨、恒顺园、冠峰园及屯门官立中学。署方得悉事件后，已即时派员到现场视察，确定漏点位置，并迅速调动水泵清理路面积水，以免对公众造成不便。



为减低对居民的影响，署方安排在今日晚上11时用水高峰期后才停水以进行维修。署方正安排临时食水供应并于置于受影响屋苑附近，包括2架水车及超过30个水箱，以便有需要的居民取水。同时，署方已与房屋署及相关屋苑管理处保持紧密联系，并会于当眼位置张贴通告通知住户，提醒屋苑预先为大厦水箱储水。



在以上安排下，即使在停水期间，大部分用户家中水龙头的食水供应仍可应付需要。署方预期晚间时段用户对临时食水的需求不大。



除非遇上特别的工程困难，如恶劣天气影响等，水务署争取于明日(4日)中午12时前完成紧急水管维修工程并恢复食水供应。署方已就事件与屯门民政处、房屋署、区议员及屋苑管理处紧密联系，为有需要的市民提供适切支援。就停水资讯及临时食水供应的最新安排，市民可浏览水务署流动应用程式「水务易」或水务署网站。



涉事水管于早前(29日)曾出现渗漏，鉴于该段水管的渗漏纪录，署方工程人员正积极研究铺设临时喉管，以期于短时间内改善相关水管网络。同时，署方已将该段喉管纳入风险为本水管改善工程，并会与相关部门（包括民政事务总署、房屋署、警务处、运输署及路政署），及相关屋苑管理处等持份者紧密协调，尽快制定更换该段喉管的方案。