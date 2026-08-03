将军澳六旬妇离家失踪 跨部门暴雨搜救10日 鲤鱼门斜坡寻回

一名患有精神问题的60岁本地女子在将军澳离家失踪长达10天，警方与跨部门搜救队伍连日冒着暴雨警告，凭借「锐眼计划」监控系统抽丝剥茧锁定范围，至今日（3日）中午奇迹地在鲤鱼门安联村一处斜坡寻回该名女子。女事主获救时清醒、无生命危险，已由直升机送院治理。这宗跨越海陆空的黄金救援，不仅展现了科技强警的成效，更写下了风雨无阻的生命奇迹。

警方于7月25日接获一名本地女子报案，报称其患有精神问题的家人，在7月24日离开将军澳区寓所后便告失踪。东九龙总区失踪人口调查组人员经深入调查，以及翻查大量闭路电视录像，包括「锐眼计划」的监控画面，终于在纷繁的线索中抽丝剥茧，成功将搜索范围锁定于将军澳华人永远坟场一带的山边，并迅速启动跨部门联合搜救行动。

行动期间，东九龙总区失踪人口调查组、总区无人机队、机动部队、水警轮、消防处攀山拯救专队、消防无人机队、消防搜索犬、飞行服务队及民安队连日于上址搜索。

虽然行动期间多番经历暴雨警告信号，但警方表示人员锲而不舍，最终在今日中午时分于鲤鱼门安联村附近斜坡寻获该名失踪女子。经现场检查，女子意识清醒，虽身体多处擦伤，但无生命危险。她即场接受初步治疗后，政府飞行服务队直升机迅速赶到，将其安全送往东区尤德夫人那打素医院接受进一步治理，目前她情况稳定。

民安队亦表示，8月1日联同消防处、警务处及政府飞行服务队，展开联合搜索行动，寻找一名自7月24日起失踪的女子。尽管天气不稳定，山岭搜救中队人员仍冒著大雨执行任务，最终在安联村附近成功寻回该名失踪女子。

民安队FB图片

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