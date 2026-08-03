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九龙城地盘安全经理堕楼困棚架 消防救下送院不治

突发
更新时间：14:15 2026-08-03 HKT
发布时间：13:27 2026-08-03 HKT

九龙城发生致命工业意外。今日（8月3日）中午12时44分，沙浦道30至38号一建筑地盘内，一名30多岁男工人于工作期间，突然从高处飞堕而下，倒卧在外墙棚架上昏迷不醒。救援人员接报赶到，发现男工人被困于外墙棚架，其后将他救下送往广华医院，但经抢救后延至下午2时19分不治。

现场所见，男工人被救下时，鼻和面部有血迹；地盘内一分体式冷气旁边的栏杆凹陷，救援人员即场为他急救后送院。涉事地盘正兴建学生宿舍，消息称堕楼男工人是地盘的安全经理，事发时他和另一名安全主任在天台工作，其间他怀疑因安全带断裂，失足由天台堕楼，压毁平台一分体式冷气旁边的栏杆，跌在外墙与棚架之被困。警方将案件列作工业意外，正调查事故原因。 

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