希愈调乱胚胎案│大马女员工涉出错「作故仔」录口供翌日潜逃 警列诈骗通缉 O记接手调查

中环「希愈生殖医学中心」（HEAL Fertility）于今年5月发生严重医疗事故，涉嫌调乱两对夫妇共8个胚胎活检组织样本。案件交由警方中区重案组彻查后，至今日（8月3日）有突破性发展。警方深入调查后证实出事地点确为「希愈」中心内部，并锁定一名负责抽取样本的马来西亚籍女员工。有人疑因工作出错后企图「作故仔」掩饰失误，在7月下旬被警方录取警诫口供后，翌日随即畏罪潜逃离港。警方已将案件列作「诈骗」处理，转交有组织罪案及三合会调查科（O记）跟进，并通缉该名女员工。

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警诫口供后翌日潜逃 境外递信辞职

消息称，警方调查后，相信事件是在「希愈」中心发生，该中心一名马来西亚籍女员工，负责从相关胚胎抽取相关样本，然后由她交往中大检验。中区警区重案组曾于7月下旬，传召该名马来西亚籍员工以作了解及深入调查，并为其录取了警诫口供。岂料，该员工在录取口供后的翌日，即火速离开香港，并于较后时间才于海外向雇主请辞。据悉她目前已返回马来西亚。

警方怀疑她在抽取样本时工作出现错误，并企图以谎言盖过错失，相信案件与人类胚胎贩卖无关。由于涉案人涉嫌以欺骗手段隐瞒严重医疗失误，警方已将案件正式列作「诈骗」处理，目前正通缉该名在逃的马来西亚籍女员工。

中大化验把关截击 揭发中心隐瞒迟报

事发于今年5月，希愈生殖医学中心为两对接受试管婴儿及「植入前遗传学诊断」（PGT）服务的夫妇，进行植入前胚胎细胞活检染色体检查，并将样本交于中大威尔斯亲王医院植入前遗传学诊断中心检测。化验所其后发现，首宗个案的7个样本中有6个出错，另一宗个案的2个样本全错，即合共8个样本不属于原本的父母。经初步覆检，确认存放在中心液氮库内的原胚胎并无调乱，出错仅发生在送检的少量细胞活检样本处理环节。

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医务衞生局指出，胚胎活检及样本处理设有双重监管，需操作及见证人员同时签名，故事件并非单纯医疗程序过失，并交由警方跟进。此外，衞生署调查发现，中心在5月下旬已获悉异常，却迟至6月17日才通报人类生殖科技管理局，更拖延至7月初才通报衞生署，涉嫌违反《日间医疗中心实务守则》中需于24小时内通报的规定。

衞生署与人类生殖科技管理局已勒令该中心即时暂停17项服务中的14项，全面停止接收新症，仅保留与配子或胚胎储存有关的3项基本服务。

希愈生殖医学中心早前发表声明，对事件深表震惊，表示已成立内部调查小组，并会全力配合警方调查是否受外在因素干扰。

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