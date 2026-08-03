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车CAM直击│香港仔隧道货车撞烂管道围板 私家车避遭收掣不及小巴撞

突发
更新时间：12:42 2026-08-03 HKT
发布时间：12:42 2026-08-03 HKT

今(3日)清晨5时33分，香港仔隧道管道内发生货车撞墙事件。一部货车沿香港仔隧道左线往香港仔方向行驶期间，突失控向右溜驶，撞向右边管道围板，三块围板被撞毁脱落，范围约1米乘2米，而对面线一部私家车往湾仔方向驶至，司机见状停下，惟尾随的公共小巴收掣不及撞向私家车车尾。意外中无人送院。

网上社交平台流出事发时车CＡＭ片段，可见货车当时在管道内左线行驶，突然溜向右线，并撞向管道的围板，三块围板应声脱落，跟随货车的车辆，只听见司机一声叹气，自言自语「佢（货车）仲郁唔郁呢？」后来见货车司机扭軚倒后驶回右线，司机才如释重负说「咁都好啲」。司机留言指大概塞了约两、三分钟。有网民留言事件可能与货车的车胎有关，直言「条呔直头光头啦」！

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