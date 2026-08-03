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中环小女孩找换店遭淋红油 44岁男被捕 反三合会行动组跟进

突发
更新时间：16:11 2026-08-03 HKT
发布时间：09:58 2026-08-03 HKT

中环小女孩找换店在两星期内，两度遭人淋红油。今日（3日）早上8时13分，位于德辅道中156至164号地下的小女孩找换店，职员返回店舖时赫然发现铁闸和门外满布红色油漆，连忙报警求助。消息指，警员调查后拘捕一名44岁姓林男子，怀疑与案有关，暂列「刑事毁坏」处理。

相关新闻：中环小女孩找换店门外遗遍地红油 职员求警调查 列刑毁追缉歹徒

闭路电视拍得一名身穿黑衫并戴口罩的男子，于今日凌晨12时许驾车到场犯案。歹徒将私家车停泊在找换店对出街头，然后下车走到小女孩找换店门外，向铁闸及门外淋泼红油。其间歹徒在门外多处淋红油，得手后再返回座驾，登车离开。

消息指，警员经调查后以涉嫌「刑事毁坏」拘捕一名44岁姓林男子，案件交由中区警区反黑组接手跟进，正调查其犯案动机。

该店负责人严小姐表示，对于找换店被淋红油不明所以，对上一次是两星期前，找换店同遭淋油，但过往找换店开业10年以来一直相安无事，未曾与客人发生纠纷，亦未有与人结怨，更无欠债。她估计歹徒是同一班人或同一个人，事件属于「恶搞」，令「人哋见到，哇，小女孩被人淋红油㖞」，恐对业务造成影响。

上月21日早上9时许，上址小女孩找换店亦遭人淋红油，职员发现店舖对开行人路，有人遗下一袋红色油漆。警员到场后发现红油遍地，但涉事的小女孩找换店，门面和卷闸未受波及。人员翻查闭路电视片段，锁定一名男子经过找换店门外，并掷下一袋红油后逃去，遂将案件列作「刑事毁坏」跟进，正追缉歹徒归案。

小女孩找换店在全港共有3间分店，分别位于中环和沙田。该公司早前因违反「补充劳工优化计划」规定，在申请输入柜台业务员期间，向劳工处提供不实的申请者资料，被劳工处实施行政制裁，禁止申请外劳一年。

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