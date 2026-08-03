珍惜生命｜31岁男社工荃湾多层停车场大厦堕楼亡 疑财困寻短

今日（3日）清晨6时17分，警方接获荃湾多层停车场大厦的保安员报案，指一名男子堕楼，倒卧在大厦对开。现场是青山公路 - 荃湾段174至208号，救护员接报赶到，惜男子已当场死亡。警方调查证实死者是31岁姓郑男子，检查现场后，发现一个黑色书包于上址7楼，书包内发现死者身份证，相信事主是由该处跳下。

据了解，郑男任职社工，警方其后联络到其家人，得悉他于家中留下遗书，内容大致为因欠债而感到压力。警方相信郑男因财务问题而寻短，案件将交由荃湾警区杂项调查队跟进。

社会福利署对事件深表哀痛，知悉事件后已即时联络其家人提供适切支援，并会尽力协助他们渡过这悲痛及艰难的时刻。

防止自杀求助热线：

「情绪通」精神健康支援热线：18111；网址：https://www.shallwetalk.hk/zh/

香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222

生命热线： 2382 0000

明爱向晴轩： 18288

明爱财困压力辅导热线: 3161 0102

社会福利署： 2343 2255

撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000

东华三院芷若园： 18281

医管局精神健康专线： 2466 7350

青少年情绪健康网上支援服务「Open 噏」：https://www.openup.hk/service