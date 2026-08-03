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珍惜生命│荃湾多层停车场大厦男子堕楼亡 疑财困寻短

突发
更新时间：08:58 2026-08-03 HKT
发布时间：08:58 2026-08-03 HKT

今日（3日）清晨6时17分，警方接获荃湾多层停车场大厦的保安员报案，指一名男子堕楼，倒卧在大厦对开。现场是青山公路 - 荃湾段174至208号，救护员接报赶到，惜男子已当场死亡。

警方没有检获遗书，经初步调查证实死者是31岁姓郑男子，相信他受金钱问题困扰，从上址一楼层堕下，死因有待验尸后确定。

 

防止自杀求助热线：
「情绪通」精神健康支援热线：18111；网址：https://www.shallwetalk.hk/zh/
香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222
生命热线： 2382 0000
明爱向晴轩： 18288
明爱财困压力辅导热线: 3161 0102
社会福利署： 2343 2255
撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000
东华三院芷若园： 18281
医管局精神健康专线： 2466 7350
青少年情绪健康网上支援服务「Open 噏」：https://www.openup.hk/service

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