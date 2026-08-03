珍惜生命│荃湾多层停车场大厦男子堕楼亡 疑财困寻短

今日（3日）清晨6时17分，警方接获荃湾多层停车场大厦的保安员报案，指一名男子堕楼，倒卧在大厦对开。现场是青山公路 - 荃湾段174至208号，救护员接报赶到，惜男子已当场死亡。

警方没有检获遗书，经初步调查证实死者是31岁姓郑男子，相信他受金钱问题困扰，从上址一楼层堕下，死因有待验尸后确定。

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