三项铁人赛失踪｜大会称严格遵守天气指引 事发时现场环境适合作赛

外号「大只佬」的60岁退休水警马志宝于昨晨（8月2日）黄色暴雨警告讯号悬挂期间，参加「2026香港夏日三项铁人挑战赛」，在大埔大美督上水活动中心海面失踪逾7小时，最后获救起但送院死亡。主办活动的中国香港三项铁人总会表示，该会所有赛事一直遵守严格的天气指引守则，昨晨大美督中心现场具备合适开赛条件，比赛开始后亦无降雨，仍然适合作赛，故比赛继续进行。

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中国香港三项铁人总会回复《星岛头条》查询表示，昨晨赛事总监于开赛前20分钟于游泳出发区域与第一组参赛者进行赛事讲解，当时天文台并无悬挂黄色暴雨警告，大美督中心现场亦未有雨，并且海面5公里内没有雷暴，情况属于平静，海水能见度高，具备合适开赛条件，才开始比赛。比赛开始后，天文台于6时10分悬挂黄色暴雨警告，现场并无降雨，仍然适合作赛，所以比赛继续进行。直至6时25分左右现场开始微雨，海水能见度仍然清晰。

该会指出，昨日赛事参赛人数共316名，大会因应不同赛程分为10组出发；每组出发时均有间距，以保障救援人员及参赛者的比例维持在安全范围内。同时赛事安排了水上救援保障服务共22人，巡逻快艇2艘，共载有5人包括驾驶员及合资格救援人员；独木舟连同合资格救援人员共10艘，分别分布整个游泳赛，岸上支援6人以及水上救援保障负责人1位 。

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根据总会赛事的天气指引守则，如果赛前两小时有红黑雨及三号强风信号，比赛一定取消。如比赛中途有雷暴警告，红黑雨，赛事总监可按情况延迟，改变赛程、距离或方式，甚至腰斩赛事。 总会强调一向将参赛者及工作人员的安全放在首位，所有赛事一直遵守严格的天气指引守则；赛事进行前及期间，大会密切监察香港天文台发布的天气预报及警告讯号。

总会又称，该会一向有记录下水及上水运动员人数是否对应。大约于早上7:15分，大会工作人员首先发现事主未有上水纪录，因此即时启动紧急应变措施，报告相关部门，并即时由在场救援保障队伍进行搜索，直至相关执法部门到场接管现场，救援工作人员才上岸待命及配合调查。

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昨日早上7时57分，警方接获报案，指大美督水上活动中心一名男子参加三项铁人赛，其间他落水后怀疑遇溺，不知所终。救援人员赶到现场展开搜索，至下午3时左右，消防员在水上活动中心对开约150米寻获该名60岁姓马男子，当时他已陷入昏迷，其后被送往大埔那打素医院抢救，延至下午3时33分不治。