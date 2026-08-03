七月雨量创历来第二高 河背水塘排洪有人闯坝底拍照 网民斥「为打卡命仔都唔要」

香港近日持续受大雨影响，天文台表示，刚过去的7月天气较正常阴暗及多雨，全月总雨量达790.3毫米，较正常值高出逾一倍，成为自1884年有记录以来总雨量第二高的7月。

女子水坝底部张开手脚拍照

网上流传一段约32秒影片，未知片段拍摄日期。片中可见有行山人士疑于河背水塘排洪期间，即使面对湍急水流，仍冒险越过栏杆走近水坝下方位置拍照，片段曝光后惹来网民批评。

片中可见，当时有4名行山人士身处河背水塘水坝下方附近位置。其中一男一女疑跨过栏杆，再沿梯级走落水坝下方。从片段所见，水坝当时疑正进行排洪，大量水流由坝顶向下冲泻，水势相当猛烈。片中男子其后走到水坝底部位置，女子则站在金属梯级上，并张开右手手臂。男子疑示意另外两名同行人士协助拍照。由于两人身处急流旁边，一旦失足或被水冲倒，恐有被冲走风险。

期间，一名身处现场的女子多次出声提醒，呼吁对方不要靠近，并称「唔好落去呀，好危险呀」，其后又指「排紧洪㗎，你哋走入去唔惊呀？一阵唔知冲咗去边呀」。影片其后亦拍摄水坝下方水道情况，可见大量水流涌出，犹如激流。暂未知片段拍摄日期。

网民惹批行为「唔好累人去救你地」

片段在网上流传后引起讨论，有网民批评涉事人士罔顾安全，留言指「唔好累人去救你地」、「为咗打卡，命仔都唔要」，亦有人认为应对相关行为作出处罚。另外，有网民提醒市民雨季期间应提高警觉，留言指「小心洪水，远离河道」，亦有人关注水塘属水源设施，担心有人走近水坝范围可能造成污染。

天文台早前表示，7月主要受广阔低压槽、活跃偏南气流，以及热带气旋「美莎克」及「红霞」相关降雨影响，令本港录得显著雨量。天文台亦提醒，未来仍可能有大雨及雷暴，市民进行户外活动时应留意天气变化，远离山涧、河道及水流湍急位置。

全港11个水塘存水量已达容量的100%

翻查资料，河背水塘位于元朗八乡，是香港面积最小的灌溉水塘，水塘容量为50万立方米，水坝呈S型，长约157米，高约17米，属灌溉水塘，主要用作灌溉新界西北的农田。

水务署发言人曾表示，当水塘储水量超出其设计容量时，水塘便会出现溢流，将超出水塘设计容量的水量安全排走，以保障水塘及水坝的安全。根据水务署的最新资料显示，现时本港水塘总存水量已达到508.948百万立方米，占总容量86.84%，全港17个水塘之中，11个水塘存水量已达容量的100%，包括香港仔上水塘、下水塘、大潭4个水塘、薄扶林水塘、石壁水塘、石梨贝水塘、大榄涌水塘及九龙接收水塘。