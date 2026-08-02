三项铁人赛失踪｜料与黄雨风浪无关 雷雄德：疑高强度负荷诱发突发性心脏病

一名60岁姓马男子今日（2日）早上在大埔大美督参加三项铁人挑战赛时怀疑遇溺，失踪7小时终被寻回，可惜送院抢救后证实不治。香港教育大学健康与体育学系高级讲师雷雄德表示，比赛当时虽然正值黄色暴雨警告信号生效，但现场属内湾位置，不会有太大风浪，加上有选手指当时情况较平日恶劣，但海面情况不算太危险，不排除选手因突发性心脏病猝死，大会亦需谨慎考虑安全拯救措施。

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雷雄德指比赛位置属内湾，即使起风，海面亦不会翻起巨浪。虽然赛事期间正值黄色暴雨警告，或影响能见度，但其他选手未有反映环境恶劣，相信天气及海浪并非最关键的肇事因素。此外，三项铁人赛的次序依次为游泳、单车及跑步，由于遇溺发生在首项的游泳阶段，参赛者尚未经历其余两项的消耗，因体力透支而遇溺的机率相对较低。

雷雄德指事主具备一定参赛经验，并非新手，相信他日常亦有规律的训练，体能有一定基础，怀疑他可能因突发性心脏问题而猝死，「佢喺平时训练未必有任何症状，比赛期间再加上黄雨，体力更加需要大嘅负荷嘅时候，就容易诱发」。

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除个人健康因素外，雷雄德强调赛事营运的安全系数至关重要。有别于陆上比赛，选手在水中一旦抽筋或身体不适，将失去踩水能力并迅速下沉，大会是否有足够的安全支援，如救生艇巡逻密度、工作人员能否第一时间发现遇溺者并进行抢救，将成为拯救的关键。

