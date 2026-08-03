求职要求借贷终孭巨债 警务处反诈骗协调中心提醒慎防新型骗案

暑假正值大学生寻找暑期工与兼职的旺季，然而网上求职骗案手法层出不穷，除了主流的「刷单骗案」，近期更出现「求职借贷骗案」，有受害人入职被要求为「公司」以个人名义借贷，最终背负巨额债务。警务处反诈骗协调中心提醒，求职者尤其是年轻人切勿轻信网上招聘资讯，对声称「高薪无门槛」、「在家工作」等优厚条件的工作要保持谨慎态度。

记者 麦键泷

根据警方数字，今年上半年诈骗案共录得20,613宗，较去年同期下跌0.7%，其中网上骗案占整体诈骗案57%，涉及网上购物、网上投资及网上求职骗案。反诈骗协调中心高级督察杨雅融表示，反诈骗协调中心发现上半年求职骗案出现新手法，骗徒在各大求职平台和社交媒体刊登广告作招聘，并发出虚假雇佣合约加强说服力，然而受害人入职后，骗徒便声称要协助公司融资、为大型活动垫支费用等理由，要求受害人以个人名义向银行或财务公司申请贷款，并将款项转帐到指定银行户口。

杨雅融续指，早前一名30岁售货员在网上应征时薪为100元的行政助理，入职两个月后被指示申请多笔贷款并转帐至指定银行户口，损失超过400万元；另一名25岁女文员透过网上求职平台获骗徒聘用后，被要求向多间财务公司贷款，以协助公司融资，及后更遭骗徒以「追究诈骗罪」恐吓，受害人最终将个人积蓄和贷款交予对方，损失超过225万元。

她强调，合法公司不会要求雇员以个人名义借贷或垫支费用，如遇到类似情况，应立即拒绝，亦切勿轻易向其他人或未经确认的公司提供个人资料。

至于求职骗案最常见手法，仍然是「刷单回佣」，占比近9成，骗徒透过社交媒体或通讯软件招聘声称高佣金、可在家工作的「刷单员」，吸引包括年轻人在内的受害人应征。骗徒会要求受害人于网购平台将货品放入购物车，再将购物车截图传送给骗徒，并指示他们将购物款项存入指定的个人银行账户。

杨雅融提醒，骗徒为取得受害人信任，初期会退还购物金额并发放佣金，一旦受害人信以为真，并且垫支更大额款项后，骗徒便会卷款潜逃，「若雇主要求你在未正式上班前垫支费用或保证金，或以『刷单员』、『下单员』等作招徕，极有可能是骗案。」

此外，骗徒亦会针对大学生制定具专业假象的招聘陷阱。反诈骗协调中心警长列慧芬分享早前案例，一名19岁大一学生透过网上求职平台投递实习申请，其后获自称人事公司的骗徒联系，指其申请的职位已额满，并推荐另一份兼职工作，其间骗徒以流利英语与受害人交流，又提供线上入职培训，受害人不虞有诈，按指示登入对方提供的公司网站，并转帐以「购买产品」来赚取佣金，最终损失逾19万元。

列慧芬补充，骗徒除了假冒人事公司提供专业职位，模特儿工作招聘同样是骗徒哄骗年轻人的常用诱饵，求职者应时刻保持怀疑态度，慎防可疑网站，并核实招聘企业的真伪，切勿被表面光鲜或待遇丰厚的工作蒙骗，「曾有学校反映，有学生误堕骗案后，因为觉得尴尬、顾及面子而选择隐瞒」。有见及此，她呼吁怀疑受骗的年轻人要勇于求助，可致电警方「防骗易18222」热线查询。

随着9月开学日临近，警务处反诈骗协调中心针对大专院校学生加强防骗宣传，防骗宣传车将会进入各间大专院校，为本地学生及新来港的内地学生提供防骗资讯，务求强化他们对各类骗案的防范意识，并鼓励他们善用「防骗视伏App」，以辨识可疑网上平台帐户、电话号码等资讯。

去年涉及本地及内地大专学生的骗案有2515宗，损失金额高达3.2亿元，为加强防骗宣传，反诈骗协调中心持续推出反诈骗网上学习套件，透过真实案例、防范建议等提高大专学生防骗意识，并设立防骗问卷，协助他们深入了解本地最新诈骗趋势和手法，相关问卷内容会定期更新，确保资讯与时并进。在开学初期，反诈骗协调中心会向新生加强防骗宣传教育，亦会在较多学生寻找兼职的学期中段及假期前夕加强宣传，提醒他们防范求职骗案。

此外，反诈骗协调中心亦会定期举办各类型防骗讲座，向市民传递防骗资讯。未来将于今年8月12日下午4时30分至6时在铜锣湾警官会所举行「退休投资理财讲座」，对象为公众人士。著名股评人陈永陆及资深金融专家李锦荣亲临主讲，分享投资理财知识，并由反诈骗专家讲解投资骗案手法及防范要点，协助市民了解理财知识之余，同时远离骗局。

防骗工具方面，警方于2022年9月推出「防骗视伏器」，并于2023年2月推出「防骗视伏App」，协助市民分辨可疑网上平台帐户、收款帐户、电话号码及网址等，并提供防骗提示。及至去年10月，警方完成「防骗视伏App」功能升级，引入人工智能分析引擎及自主执行任务，加入「自动更新数据」、「新增举报种类」、「提前警示诈骗」及「热门骗局排行」4个新功能，进一步提升用户的防骗能力。截至今年5月底，该应用程式累计下载量突破122万次，并录得超过1458万次搜寻。