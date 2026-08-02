尖沙咀酒吧血案│警「犁庭扫穴」狂扫胜和娱乐场 头目「左口」落网

上周日（26日）尖沙咀酒吧凶杀案，黑帮和胜和头目「左口」和「伟健」人马在金马伦道26号金垒商业中心楼上酒吧消遣期间，涉嫌围殴一名32岁姓杨男商人（洋名Issac），导致对方头部重创毙命，事件引起全城关注。

警方西九龙总区刑事总部警司程知仁表示，案发后西九龙总区刑事部探员追捕疑犯，同时展开大型「犁庭扫穴」行动，目的是重点打击这个黑帮团伙的活动及收入来源，整个行动动员逾800警员，突击搜查西九龙总区不同住所，包括71人间酒吧、16间麻雀馆、12个娱乐场所，以及捣破了5个非法赌档，拘捕90名干犯不同案件的人士。

他表示，警方在尖沙咀及元朗拘捕多三名涉案人士，罪名是谋杀及协助罪犯罪，其中包括在现场带领其他施袭者的头目，三人年龄介乎36至52岁，报称是司机及无业，至今共拘捕12人，9男3女（24至52岁）。5 名被捕人已被落案起诉「谋杀」及「协助罪犯」。最新3名被捕人，一人已被暂控一项协助罪犯罪，将于明天（3日）上午在九龙城裁判法院提堂，另外两名被捕男子现正被扣留调查。

程表示，拘捕行动仍然继续，而本案所有涉案的在逃人士，警方亦已掌握其身份，正展开全方位追缉，缉拿归案，还死者及其家属一个公道。最后，警方重申对任何危害社会安宁、目无法纪的暴力伤人恶劣行径绝不姑息。

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案中毙命的姓杨男商人，洋名Issac，在美容业界深耕多年，人称是「美容界魔法师」。Issac于上周六（25日）参加一名男性友人生日派对，在涉事的金马伦道楼上酒吧庆生。至周日（26日）凌晨零时，Issac余兴未尽，与数人留下再饮，其间与邻枱黑帮和胜和人马发生争执，被人围殴头部重创昏迷，留医6日终告不治。

Issac离世消息传出后，有朋友网上留言：「世界唔应该系咁，社会唔应该系咁，性本恶，所以有d 人系唔可以放过佢，善良正直的issac 一路好走，你既一切，世上都存在记忆。」不少朋友亦在网上替他抱不平：「大好青年被多人打至濒死状态。天下最大的愤恨是无能为力，什么都做不了」，坚信「人在做，天在看」。