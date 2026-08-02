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三项铁人赛失踪｜60岁男选手送院亡 体能优异为退休水警 外号大只佬多次参赛

突发
更新时间：16:33 2026-08-02 HKT
发布时间：16:00 2026-08-02 HKT

「2026香港夏日三项铁人挑战赛」今日（2日）早上在大埔大美督举行，一名60岁男子疑参与游泳赛事期间遇溺失踪。救援人员到场搜索，至下午3时左右，消防寻获男子，当时他已陷昏迷，随即将他救起送往那打素医院抢救，可惜最终不治。

据了解，男事主花名大只佬，是退休水警，热爱运动，经常参加长途游泳比赛及三项铁人赛的赛事，他更在警察历险会举办的三项铁人赛中，夺得男子元老组第一名。另外，他对水上安全及拯溺有深厚贡献，曾获中国香港拯溺总会颁发长期服务奖章及杰出义务救生员等殊荣 。

根据中国香港三项铁人总会的官方网页资料，今早在大美督举行的是2026香港夏日三项铁人挑战赛，设有四项距离比赛，包括「小铁人」、「挑战」、「半奥运」和「体验」组别，参赛者分别要在限时内完成游泳、单车及跑步赛事。

相关新闻：大埔大美督三项铁人赛 男子疑遇溺失踪7小时 消防救起送院抢救

主办活动的中国香港三项铁人总会表示，今晨于大埔大美督举行「2026香港夏日三项铁人挑战赛」，一名男子挑战组55至59岁组别的参赛者于比赛进行期间，并未于预计时间内完成游泳项目登岸。大会马上启动紧急应变机制，联络警务处及消防处等相关政府部门，于赛事沿线及附近海域与陆上范围展开全方位搜寻及救援行动，约于下午3时已寻回该名参赛者，于即场接受医疗人员急救送院，经抢救后不幸离世。

大会对参赛者不幸离世深表哀悼，及向其家属致以最深切慰问，并将竭尽全力为其家属提供所有适切可行之协助。

相关新闻：三项铁人赛失踪大会全力配合搜救工作 已通知家属提供协助

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