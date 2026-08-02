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三项铁人赛失踪｜59岁男选手送院亡 生前从事警务工作 外号大只佬多次参赛

突发
更新时间：16:33 2026-08-02 HKT
发布时间：16:00 2026-08-02 HKT

「2026香港夏日三项铁人挑战赛」今日（2日）早上在大埔大美督举行，一名59岁男子疑参与游泳赛事期间遇溺失踪。救援人员到场搜索，至下午3时左右，消防寻获男子，当时他已陷昏迷，随即将他救起送往那打素医院抢救，可惜最终不治。

据了解，男事主花名大只佬，生前从事警务工作，热爱运动，经常参加长途游泳比赛及三项铁人赛的赛事，他更在警察历险会举办的三项铁人赛中，夺得男子元老组第一名。另外，他对水上安全及拯溺有深厚贡献，曾获中国香港拯溺总会颁发长期服务奖章及杰出义务救生员等殊荣 。

根据中国香港三项铁人总会的官方网页资料，今早在大美督举行的是2026香港夏日三项铁人挑战赛，设有四项距离比赛，包括「小铁人」、「挑战」、「半奥运」和「体验」组别，参赛者分别要在限时内完成游泳、单车及跑步赛事。

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主办活动的中国香港三项铁人总会表示，今日上午约7时，大会接获现场工作人员通报，一名男子挑战组55至59岁组别的参赛者于比赛进行期间，并未于预计时间内完成游泳项目。大会在接获通知后，已即时启动紧急应变机制，第一时间联络警务处及消防处等相关政府部门，于赛事沿线及附近海域与陆上范围展开全方位搜寻及救援行动。

同时，大会亦已立即通知该名参赛者之家属，并派专人于现场密切跟进，为家属提供一切可行及必要的支援。总会续称，对是次事件高度关注，并将全力配合各救援部门进行搜救工作。该会对于参赛者的安全与健康时刻保持极度关注，将持续公布最新进展。

相关新闻：三项铁人赛失踪大会全力配合搜救工作 已通知家属提供协助

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