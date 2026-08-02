黄雨近7小时 元朗太阳花田淹没 渠务署派逾60队伍清理淤塞地点

天文台于今日（8月2日）早上6时10分发出黄色暴雨警告信号，一度维持近7小时，至下午1时取消。暴雨来袭，北区、元朗及大埔等部分地区被淹浸。其中元朗赏花胜地「信芯园农庄」严重水浸，整片花田被黄泥水淹没，恍如「汪洋」。渠务署表示，已派遣超过60队紧急应变队伍，巡查容易淤塞地点，并处理市民求助个案。

信芯园农庄在网上发布农庄水浸的相片，所见整个花田全被淹没，多名农场员工需要冒雨搬走物资，以减少损失，情况相当狼狈。信芯园农庄更留言叹谓：「一场黄雨都可以变大海，准备好月尾批太阳花又没顶了，要等水退抢救啦。」

渠务署在facebook专页「下水水 Drainy」表示，天文台于今晨发出黄雨警告讯号后，该署已即时派遣超过40队紧急应变队伍，巡查240个容易淤塞地点，及处理市民求助个案。有鉴于较大雨势早前在北区及大埔区持续，渠务署紧急事故控制中心已于今天中午12时启动，将紧急应变队伍数目增至超过60队，以更快处理市民求助个案。

署方称，今早6时至下午1时，本港多处录得约50毫米雨量，北区、元朗区、大埔区及西贡区更录得接近100毫米雨量。截至今日下午1时30分，渠务署共确认5宗水浸个案，分别位于社山村停车场 、古洞坑头路、大埔泰亨村、攸潭美村及粉锦公路。经该署紧急应变队伍的努力，以及强力排水机械人「龙吸水」的协助下，社山村停车场及粉锦公路的水浸个案已经于一至两小时内完成清理，而受水浸影响的道路亦已回复正常运作。署方现正全力处理其余3宗水浸个案。