珍惜生命｜屏山坑尾村17岁女烧炭亡 疑病患困扰

今（2日）晨11时29分，元朗屏山坑尾村一间村屋，17岁少女反锁在房间内烧炭昏迷，由父亲发现报案，救护员到场证实她当场不治。消息称，死者受长期病患问题困扰，不排除因此寻短。

据悉，女死者目前仍处于求学阶段，与家人同住于坑尾村一幢三层高的村屋。较早前，家人见她迟迟未有步出房间，于是打算开门叫女儿起床，竟赫然发现她倒卧床上，旁边有一盆烧过的炭。

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