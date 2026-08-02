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珍惜生命｜屏山坑尾村17岁女烧炭亡 疑病患困扰

突发
更新时间：14:50 2026-08-02 HKT
发布时间：14:50 2026-08-02 HKT

今（2日）晨11时29分，元朗屏山坑尾村一间村屋，17岁少女反锁在房间内烧炭昏迷，由父亲发现报案，救护员到场证实她当场不治。消息称，死者受长期病患问题困扰，不排除因此寻短。

据悉，女死者目前仍处于求学阶段，与家人同住于坑尾村一幢三层高的村屋。较早前，家人见她迟迟未有步出房间，于是打算开门叫女儿起床，竟赫然发现她倒卧床上，旁边有一盆烧过的炭。

防止自杀求助热线：

「情绪通」精神健康支援热线：18111；网址：https://www.shallwetalk.hk/zh/
香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222
生命热线： 2382 0000
明爱向晴轩： 18288
明爱财困压力辅导热线: 3161 0102
社会福利署： 2343 2255
撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000
东华三院芷若园： 18281
医管局精神健康专线： 2466 7350
青少年情绪健康网上支援服务「Open 噏」：https://www.openup.hk/service

 

 

 

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