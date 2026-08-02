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葵涌爆水管宝星中心无食水 水务署争取凌晨完成抢修

突发
更新时间：14:08 2026-08-02 HKT
发布时间：14:08 2026-08-02 HKT

今日（8月2日）早上葵涌打砖坪街爆水管，导致附近宝星中心的食水供应暂停。水务署派员进行抢修，并设置水箱及送递樽装水，向受影响用户提供临时食水，争取于今晚凌晨12时完成水管维修工程，恢复食水供应。

水务署于宝星中心打砖坪街出入口附近设置水箱。fb「滴惜仔」图片
水务署于宝星中心打砖坪街出入口附近设置水箱。fb「滴惜仔」图片

水务署在facebook专页「滴惜仔」表示，今日（2日）早上该署接获报告，指葵涌打砖坪街行人路有水管渗漏，经了解后确认涉事水管为一条直径200毫米的食水供水管，用作供应食水予宝星中心。该署已为受影响用户提供临时食水，包括8个水箱，并放置于宝星中心打砖坪街出入口附近，亦主动为受影响大厦及商户送上樽装水，方便市民取用。

署方称，工程团队正全力进行水管维修，并争取于今晚凌晨12时完成有关的水管维修工程，恢复食水供应。该署亦已就事件与葵青民政事务处、当区区议员及相关管理处保持紧密联系，为受影响居民提供适切的协助。就事件为市民带来不便，署方表示抱歉。

fb「滴惜仔」图片
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