启德地盘MMA｜两帮工人擸架生狂殴 安全帽打甩 工头一喝搞掂

网上今（2日）日疯传一段「地盘大混战」短片，启德医院地盘内两帮身穿「灰色」及「黄色」工衣的地盘工人大打出手，有人擸架生挥舞，场面混乱，连安全帽都被打飞，其后一名工头喝止：「打乜X嘢，有乜嘢同我讲」，一场集体打斗终被他强大的气场震慑住。

片段全长1分13秒，片中两帮不同工种的地盘工，分别身穿黄色或灰色衫、头戴蓝色安全帽的工人，在胶围栏内围成一团剑拔弩张，一名灰衫工人与一名黄衫工人互相推撞，其后不断有人加入战团，拳来脚往，甚至打甩其安全帽。

其中灰衫胖汉最是神勇，以一人之力勇斗数名黄衫军，即使有人劝止叫停，两帮人马仍鏖战不休，粗口满天飞，不断传出「做乜X嘢」、「X你老X」。及后，一名身戴红色安全帽、穿红外套的工头上前疾声喝止：「全部停手！」双方人马被隔开，该工头厉声责骂：「打乜X嘢，乜嘢事啊？有乜嘢同我讲…… 」。两帮人马垂头丧气，有所忌惮，只好偃旗息鼓。