三项铁人赛失踪｜大会发声明致哀：向死者家属致深切慰问 提供适切可行协助

今日（8月2日）早上一名59岁男子参加「2026香港夏日三项铁人挑战赛」期间，在大埔大美督水上活动中心落水后，迟迟未上岸，怀疑遇溺失踪。大约7小时后，消防员寻获男子，并将他送院抢救，可惜最终不治。

主办活动的中国香港三项铁人总会发声明表示，对参赛者不幸离世深表哀悼，及向其家属致以最深切慰问，并将竭尽全力为其家属提供所有适切可行之协助。

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中国香港三项铁人总会发声明指，今晨于大埔大美督举行「2026香港夏日三项铁人挑战赛」，一名男子挑战组55至59岁组别的参赛者于比赛进行期间，并未于预计时间内完成游泳项目登岸。大会马上启动紧急应变机制，联络警务处及消防处等相关政府部门，于赛事沿线及附近海域与陆上范围展开全方位搜寻及救援行动，约于下午3时已寻回该名参赛者，于即场接受医疗人员急救送院，经抢救后不幸离世。

大会对参赛者不幸离世深表哀悼，及向其家属致以最深切慰问，并将竭尽全力为其家属提供所有适切可行之协助。

据了解，失踪男子是59岁姓马参赛者。今早7时57分，当时正值黄色暴雨，警方接报指大美督水上活动中心一名男子参加三项铁人赛，他落水后怀疑遇溺，不知所终。救援人员赶到现场展开搜索，至今日接近中午时份，消防派出蛙人落水搜索，警方亦出动航拍机，搜救行动仍在继续。