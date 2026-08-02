三项铁人赛失踪│大会：全力配合搜救工作 已通知家属提供协助

今日（8月2日）早上一名59岁男子参加「2026香港夏日三项铁人挑战赛」期间，在大埔大美督水上活动中心落水后，迟迟未上岸，怀疑遇溺失踪。救援人员到场搜索，但暂时未有发现。主办活动的中国香港三项铁人总会表示，大会已即时启动紧急应变机制，将全力配合各救援部门进行搜救工作，并已立即通知该名参赛者之家属，为家属提供一切可行及必要的支援。

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中国香港三项铁人总会回复《星岛头条》查询表示，今日上午约7时，大会接获现场工作人员通报，一名男子挑战组55至59岁组别的参赛者于比赛进行期间，并未于预计时间内完成游泳项目。大会在接获通知后，已即时启动紧急应变机制，第一时间联络警务处及消防处等相关政府部门，于赛事沿线及附近海域与陆上范围展开全方位搜寻及救援行动。

同时，大会亦已立即通知该名参赛者之家属，并派专人于现场密切跟进，为家属提供一切可行及必要的支援。总会续称，对是次事件高度关注，并将全力配合各救援部门进行搜救工作。该会对于参赛者的安全与健康时刻保持极度关注，将持续公布最新进展。

据了解，失踪男子是59岁姓马参赛者。今早7时57分，当时正值黄色暴雨，警方接报指大美督水上活动中心一名男子参加三项铁人赛，他落水后怀疑遇溺，不知所终。救援人员赶到现场展开搜索，至今日接近中午时份，消防派出蛙人落水搜索，警方亦出动航拍机，搜救行动仍在继续。