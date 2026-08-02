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尖沙咀酒吧血案│胜和头目「左口」被捕 累计12人落网

突发
更新时间：11:54 2026-08-02 HKT
发布时间：10:33 2026-08-02 HKT

上周日（26日）尖沙咀夜场发生凶杀案，黑帮胜和「左口」和「伟健」人马在金马伦道26号金垒商业中心楼上酒吧消遣期间，涉嫌围殴一名32岁姓杨男商人，导致对方头部重创毙命。警方继日前拘捕9人后，案中再多3名男子被捕。消息称，包括40岁头目「左口」已在尖沙咀落网，他涉嫌谋杀被扣留调查。同案至今累计共12人被捕，目前警方仍在追查31岁「伟健」下落。

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警方表示于上周五（7月31日）至昨日（8月1日），在尖沙咀区及元朗区拘捕一名涉嫌谋杀的40岁本地男子，以及两名涉嫌协助罪犯、分别36和52岁的本地男子。该名36岁被捕男子将被暂控一项协助罪犯罪，案件于明日（3日）上午在九龙城裁判法院提堂，另外两名被捕男子现正被扣留调查。

此案早前已有6男3女（年龄介乎24至46岁）被警方拘捕。其中一名本地男子及两名非华裔男子（介乎29至33岁），已被暂控各一项谋杀罪；两名分别37及41岁男子已被暂控各一项协助罪犯罪。案件已分别于7月30日至昨日在九龙城裁判法院提堂。其余被捕人已获准保释候查，须于8月下旬向警方报到。西九龙总区反三合会行动组正继续调查案件。　

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案中毙命的姓杨男商人，洋名Issac，在美容业界深耕多年，人称是「美容界魔法师」。Issac于上周六（25日）参加一名男性友人生日派对，在涉事的金马伦道楼上酒吧庆生。至周日（26日）凌晨零时，Issac余兴未尽，与数人留下再饮，其间与邻枱黑帮和胜和人马发生争执，被人围殴头部重创昏迷，留医6日终告不治。

Issac离世消息传出后，有朋友网上留言：「世界唔应该系咁，社会唔应该系咁，性本恶，所以有d 人系唔可以放过佢，善良正直的issac 一路好走，你既一切，世上都存在记忆。」不少朋友亦在网上替他抱不平：「大好青年被多人打至濒死状态。天下最大的愤恨是无能为力，什么都做不了」，坚信「人在做，天在看」。

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