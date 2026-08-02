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尖沙咀酒吧血案│胜和头目「左口」被捕 累计10人落网

突发
更新时间：11:54 2026-08-02 HKT
发布时间：10:33 2026-08-02 HKT

上周日（26日）尖沙咀夜场发生凶杀案，黑帮胜和「左口」和「伟健」人马在金马伦道26号金垒商业中心楼上酒吧消遣期间，涉嫌围殴一名32岁姓杨男商人，导致对方头部重创毙命。警方连日来拘捕9人，案件再有进展，消息称40岁头目「左口」已在尖沙咀落网，他涉嫌谋杀被扣留调查；令同案至今累计共10人被捕。目前警方仍在追查31岁「伟健」下落。

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案中毙命的姓杨男商人，洋名Issac，在美容业界深耕多年，人称是「美容界魔法师」。Issac于上周六（25日）参加一名男性友人生日派对，在涉事的金马伦道楼上酒吧庆生。至周日（26日）凌晨零时，Issac余兴未尽，与数人留下再饮，其间与邻枱黑帮和胜和人马发生争执，被人围殴头部重创昏迷，留医6日终告不治。

Issac离世消息传出后，有朋友网上留言：「世界唔应该系咁，社会唔应该系咁，性本恶，所以有d 人系唔可以放过佢，善良正直的issac 一路好走，你既一切，世上都存在记忆。」不少朋友亦在网上替他抱不平：「大好青年被多人打至濒死状态。天下最大的愤恨是无能为力，什么都做不了」，坚信「人在做，天在看」。

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