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大埔大美督三项铁人赛 男子疑遇溺失踪7小时 消防救起送院抢救

突发
更新时间：15:39 2026-08-02 HKT
发布时间：09:19 2026-08-02 HKT

今日（8月2日）是「全民运动日」，但早上黄色暴雨警告讯号悬挂期间，大埔发生水上活动意外。早上7时57分，警方接获报案，指大美督水上活动中心一名男子参加三项铁人赛，其间他落水后怀疑遇溺，不知所终。救援人员赶到现场展开搜索，至下午3时左右，消防员寻获男子，当时他已陷昏迷，随即将他救起并送往那打素医院抢救。

据了解，失踪男子是59岁姓马参赛者，他身穿橙黑色泳衣，戴粉红色泳帽，于清晨6时许落水，但之后一直未有上岸，大会遂报警求助。现场所见，各参赛者的号码牌上印有「中国香港三项铁人总会」的字样，岸上挂起红旗。天文台于今晨5时05分发出雷暴警告，并于早上6时10分发出黄色暴雨警告讯号。警员在场调查事件，其后检走失踪者的单车等装备。

参赛者李先生表示，今早游泳赛事举行期间并无落雨，他亦不见海面有涌浪，直至单车项目赛事时才下雨。他又指大会设有指引，一旦红雨、黑雨及三号风球，会取消赛事。另一名参赛者张先生亦指，开赛时天气不算太差，至单车比赛才下雨。

根据中国香港三项铁人总会的官方网页资料，今早在大美督举行的是2026香港夏日三项铁人挑战赛，设有四项距离比赛，包括「小铁人」、「挑战」、「半奥运」和「体验」组别，参赛者分别要在限时内完成游泳、单车及跑步赛事。

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