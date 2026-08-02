大埔大美督三项铁人赛 男子疑遇溺失踪 水警消防搜救

今日（8月2日）是「全民运动日」，但早上黄色暴雨警告讯号悬挂期间，大埔发生水上活动意外。早上7时57分，警方接获报案，指大美督水上活动中心一名男子参加三项铁人赛，其间他落水后怀疑遇溺，不知所终。救援人员赶到现场展开搜索，惟暂时未有发现。

据了解，失踪男子是59岁姓马参赛者，他于清晨6时许落水，但迟迟未上岸，大会遂报警求助。现场所见，各参赛者的号码牌上印有「中国香港三项铁人总会」的字样，事发时正下着大雨，岸上挂起红旗。天文台已于今晨5时05分发出雷暴警告，并于早上6时10分发出黄色暴雨警告讯号。警员在场调查事件，并检走失踪者的单车等装备。

根据中国香港三项铁人总会的官方网页资料，今早在大美督举行的是2026香港夏日三项铁人挑战赛，设有四项距离比赛，包括「小铁人」、「挑战」、「半奥运」和「体验」组别，参赛者分别要在限时内完成游泳、单车及跑步赛事。