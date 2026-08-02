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旺角男搭棚工疑棚架上吸烟 目击者称弹烟头落地 网民忧危及途人

突发
更新时间：00:51 2026-08-02 HKT
发布时间：00:51 2026-08-02 HKT

《建筑地盘全面禁烟法例》上月17日正式实施，近日网上流传图片显示，一名工人在旺角亚皆老街及通菜街交界的外墙棚架上，怀疑一边工作一边吸食香烟，引起网民关注。

从图片可见，涉事工人身处棚架上，身上穿上黄色安全肩带及腲带，疑一边吸烟一边进行搭棚工作。拍摄照片的网民指，「阿叔好型担住口烟搭棚，最后仲一手弹咗烟头落地。」有网民指，棚架属禁烟范围。有网民称：「好危险啰，下面有人摆紧档，个物料会燃烧。」亦有网民质疑工人未做好安全措施 ： 「无做好防堕措施，安全带都唔识著」

旺角男搭棚工疑棚架上吸烟，目击者称弹烟头落地，有网民忧危及途人。Facebook 香港外卖及速递平台综合交流群 图片
旺角男搭棚工疑棚架上吸烟，目击者称弹烟头落地，有网民忧危及途人。Facebook 香港外卖及速递平台综合交流群 图片

《建筑地盘全面禁烟法例》于今年7月17日起生效，任何人士在建筑地盘内吸烟，可被职业安全主任发出定额罚款通知书，罚款3000元。劳工处早前表示，法例实施首两周已巡查全港约1200个地盘，向违规吸烟工人发出36张定额罚款通知书，并向承建商发出9张「敦促改善通知书」，另有两宗涉嫌管理不善的个案正考虑提出检控。

相关新闻：地盘禁烟︱两周共发36张罚款通知书 劳工处考虑向两承建商提出检控

劳工处处长许泽森表示，地盘禁烟措施仍处于适应期，工人需要时间改变过往吸烟文化。当局除会针对违规吸烟者执法，亦会检视承建商有否采取合理措施，包括划定禁烟范围、张贴告示及加强管理。许泽森表示，劳工处正研究为无人机加入热感应功能，协助巡查人员侦测地盘隐蔽位置是否有不寻常热力反应，以提升打击违规吸烟的效率。

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