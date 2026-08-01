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74X九巴疑误闯apm限高车路撞冧假天花 网民惊呼：人类总犯同样错误

突发
更新时间：22:01 2026-08-01 HKT
发布时间：22:01 2026-08-01 HKT

再有九巴撞毁观塘apm假天花。今日（1日）下午3时许，一辆来往大埔中心与观塘码头的74X路线九巴，从apm地下巴士站驶出时，疑行错路误闯有高度限制的车路，并撞向假天花，幸无人受伤。事件引发网民关注，纷纷留言指同样情况曾多次发生，感叹「人类总重复犯同样的错误」。

一辆74X路线九巴今日疑行错路误闯有高度限制的车路，并撞向观塘apm的假天花。网上图片
一辆74X路线九巴今日疑行错路误闯有高度限制的车路，并撞向观塘apm的假天花。网上图片
一辆74X路线九巴今日疑行错路误闯有高度限制的车路，并撞向观塘apm的假天花。网上图片
一辆74X路线九巴今日疑行错路误闯有高度限制的车路，并撞向观塘apm的假天花。网上图片

根据网上图片可见，涉事九巴的车顶直撞假天花，部份天花拱起，但未有跌落地上，而九巴则轻微损毁。有不少网民得悉事件后留言：「人类总重复犯同样的错误」、「年度节目」、「点解近年成日撞」、「系咪要延续返每年撞一次嘅传统」、「都唔知第几次喇」。

相关新闻 : 观塘APM私家车通道假天花再被九巴撞毁 7年至少4宗

翻查资料，过去10年apm已发生多次九巴误闯高度限制车路撞毁天花事件。2024年8月，同样是74X路线九巴驶离创纪之城apm地下巴士站时，车长疑行错路向前直驶，误闯有高度限制的车路，结果巴士超过假天花高度，撞毁假天花。至于2023年5月发生的九巴撞apm假天花，亦涉及74X路线九巴。

 

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