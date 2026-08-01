74X九巴疑行错路撞冧apm假天花 网民：人类总犯同样错误 车长被暂停驾驶职务

再有九巴撞毁观塘apm假天花。周六（1日）下午3时许，一辆来往大埔中心与观塘码头的74X路线九巴，从apm地下巴士站驶出时，疑行错路误闯有高度限制的车路，并撞向假天花，幸无人受伤。事件引发网民关注，纷纷留言指同样情况曾多次发生，感叹「人类总重复犯同样的错误」。九巴表示涉事车长被暂停驾驶职务。

一辆74X路线九巴今日疑行错路误闯有高度限制的车路，并撞向观塘apm的假天花。网上图片

一辆74X路线九巴今日疑行错路误闯有高度限制的车路，并撞向观塘apm的假天花。网上图片

一辆74X路线九巴今日疑行错路误闯有高度限制的车路，并撞向观塘apm的假天花。网上图片

根据网上图片可见，涉事九巴的车顶直撞假天花，部份天花拱起，但未有跌落地上，而九巴则轻微损毁。有不少网民得悉事件后留言：「人类总重复犯同样的错误」、「年度节目」、「点解近年成日撞」、「系咪要延续返每年撞一次嘅传统」、「都唔知第几次喇」。

九巴：现场设大型标示及道路标记提醒驾驶者

九巴回复《星岛头条》表示，事件发生于周六（1日）下午3时许，九巴一辆路线74X巴士驶至创纪之城5期巴士站时，误入站内行车通道发生事故，事件中无人受伤，涉事车长已被暂停驾驶职务。

九巴续指在商场巴士站范围，设有电子显示牌、大型标示、雪糕筒及道路标记，提醒驾驶者巴士月台的位置。同时，九巴在途经该处主要路线的巴士总站，均贴有相关告示提醒车长。

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翻查资料，过去10年观塘apm已发生多次九巴误闯高度限制车路撞毁天花事件。2024年8月，同样是74X路线九巴驶离创纪之城apm地下巴士站时，车长疑行错路向前直驶，误闯有高度限制的车路，结果巴士超过假天花高度，撞毁假天花。至于2023年5月发生的九巴撞apm假天花，亦涉及74X路线九巴。