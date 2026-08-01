香港警察中国武术会30周年会庆 冀弘扬国粹传承武术精神

香港警察中国武术会今日（8月1日）举行「三十周年会庆暨名誉会长就职典礼」，以「承传 传承」为主题，寓意中华武术文化薪火相传。警务处副处长（管理）陈俊燊、泉州少林寺主持常定方丈、武僧总教练理刚，及名誉会长吕良伟等担任主礼嘉宾，共同见证警察武术会三十载发展的重要里程碑。

陈俊燊致辞时表示，警察武术会自1996年成立以来，发展至今已有逾4000名会员，实属不易，充分见证一代又一代警务人员对中华传统文化的热爱与坚持。他指出，武术不但有助强身健体，亦有助弘扬中华文化、建立文化自信，同时强化人员对维护国家安全的使命感。典礼上，陈俊燊亦颁发名誉会长就职委任状予吕良伟，并感谢他对警察武术会的支持。

香港警察中国武术会会长余富强警司表示，武术会三十年来一直秉持弘扬中华文化、推广武术及培养武德的宗旨，而「武」的精神在于「止戈为武」。他希望藉今次会庆向警务人员及市民宣扬崇尚和平、止息干戈的理念，并鼓励新一届干事会继往开来，将中华武术精神薪火相传。

活动上，武术会亦邀请来自本地多个功夫门派，以及远道由福建泉州来港的泉州少林寺武僧团到场演出，促进武术交流，展现中国武术的博大精深。