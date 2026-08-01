有片｜小童坐Tesla私家车司机位 双手不断揸軚盘学驾车 网民轰：生仔要考牌

今日（1日） 网上疯传一条「小童驾车」影片，片中一辆白色Tesla私家车停在深水埗福华街的灯位，一名年约7至8岁的男童坐在司机位上，双手疑似不断扭动軚盘，旁边则有一名女乘客，状甚危险。片段引起网民挞伐，纷纷留言斥责「离晒谱」。

该短片仅长约4秒，未知事发时间。片段所见，一辆白色Tesla私家车停在深水埗福华街的灯位，当时路上未见有太多车及途人。一名男童竟坐在司机位上，疑似手握軚盘操控车辆，而旁边的女乘客未有阻止。

事件引起网民热议：「生仔真系要考牌」、「停牌有无得停三代？」、「人类总是犯同样错误」、「灯口玩啲咁嘅嘢，系咪黐线㗎」。不过亦有网民质疑，男童是否正在使用Tesla的打机功能玩赛车游戏。

根据《道路交通条例》第42条「驾驶时无执照等」，任何人不得容受或允许并无持有有关车辆所属种类的驾驶执照的人驾驶汽车，违者如第一次被定罪，可处罚款5,000元及监禁3个月。

同类事件过去亦曾发生过。今年3月，一辆粤港牌黑色私家车于驶至屯门乡事会路近屯门法院对开时，一名小童相信被抱坐在司机的大腿上，双手不断扭动軚盘，后座亦另有乘客，状甚危险。警方其后拘捕一名22岁姓林内地男子，涉嫌「危险驾驶」，他现正被扣留调查。

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另外，最轰动一宗是发生于2011年8月，一对夫妇在长沙湾海丽邨，让年仅岁半儿子坐父亲大髀「揸大胆车」近两分钟，坐在后座的母亲拍片并放上Youtube。二人认罪后称只是贪玩，「以为畀BB一个快乐嘅童年回忆」，终同被判160小时社会服务令及停牌半年。