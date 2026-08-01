佐敦两岁男童趁父母睡着爬出窗外 惊心动魄10分钟 父母涉虐儿被捕
更新时间：20:56 2026-08-01 HKT
发布时间：17:12 2026-08-01 HKT
发布时间：17:12 2026-08-01 HKT
佐敦发生虐儿案。今日（1日）下午3时许，佐敦炮台街光裕大厦低层一单位，一名尼泊尔裔2岁男童百厌爬窗，在没装窗花的窗边嬉玩，一度探身窗外，双手按住晾衫架，险象环生，途人大惊报警。警方到场调查，证实无大碍，其后由母亲陪同送院检查。
警方经调查后，涉嫌「对所看管儿童或少年人虐待或忽略」拘捕男童的父母，他们现正被扣留调查，案件交由油尖警区刑事调查队第七队跟进。
据了解，该对父母分别33岁及28岁，同为尼泊尔裔，持香港身份证，相信二人当时正在睡觉，途人上门拍门，他们始知儿子爬出窗外玩耍，酿成大祸。
附近士多老板娘Naya忆述，当时见到男童爬出窗，几乎跌落楼，楼下有热心街坊准备接住他，以防跌伤，其间一名男子奔上楼踢门，惊醒屋内男童父母，成功将他抱回安全地方。
附近车房老板说，见到男童在窗边爬行及逗留约5至10分钟。另有街坊指出，男童曾将一些杂物抛下，包括纸张及相片。
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