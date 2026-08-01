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佐敦两岁男童趁父母睡着　爬出窗外惊心动魄10分钟　父亲涉虐儿被捕

突发
更新时间：17:12 2026-08-01 HKT
发布时间：17:12 2026-08-01 HKT

今（1日）午3时许，佐敦炮台街光裕大厦一楼一名尼泊尔裔（２岁）男童百厌爬窗，在没装窗花的窗边嬉玩，一度探身窗外，双手按住晾衫架，险象环生，途人大惊报警。警方到场调查，证实无大碍，其后由母亲陪同送院检查，警方将案件改列虐儿，33岁父亲涉案拘捕带署。

据了解，其母声称当时把男童交予丈夫看管后入睡，怎料丈夫也睡着，男童在没人看管下爬出窗外。

附近士多老板娘Naya忆述，当时见到男童爬出窗，几乎跌落楼，楼下有热心街坊准备接住他，以防跌伤，其间一名男子奔上楼踢门，惊醒屋内男童父母，成功将他抱回安全地方。

附近车房老板说，见到男童在窗边爬行及逗留约5至10分钟。另有街坊指出，男童曾将一些杂物抛下，包括纸张及相片。

 

 

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