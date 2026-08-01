Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

车cam直击｜将军澳泥头车「甩碌」 车胎飞弹30米撼私家车大银幕 

突发
更新时间：16:54 2026-08-01 HKT
发布时间：16:54 2026-08-01 HKT

将军澳今日（1日）发生泥头车「甩辘」的意外。网上今日（1日）流传一段影片，片中见到一辆泥头车沿环澳路往将军澳跨湾连接路方向行驶，其间后辘疑突然松脱，飞弹逾30米，再击中一辆停在灯位前的私家车挡风玻璃，非常惊险。

片段长约15秒，当时环澳路有多辆重型货车及泥头车行驶，亦有数名带狗散步的市民经过。从片段所见，一辆私家车在灯位前停车等候红绿灯，其间一个巨型车胎突然从远处飞弹出来，并直接撞向私家车挡风玻璃及车顶，之后再跌在地上。不少网民看完车Cam片段后感到胆颤心惊，「快到甩辘，又会咁准」、「泥鬼新跑道」、「咁黑仔」。

事件发生于今早10时许，一辆私家车在将军澳环澳路的灯位停车等候红绿灯，突然有一个属于泥头车的后辘突然飞弹过去，击中其挡风玻璃及车顶。51岁姓李私家车司机手背红肿受伤，清醒送将军澳医院治理，而66岁姓杨泥头车司机则并无大碍。

最Hit
江美仪狠批一港姐冇家教：佢核突到呢  以为林敏骢只系咸湿佬  一幕戏改观赞绝顶聪明
江美仪狠批一港姐冇家教：佢核突到呢  以为林敏骢只系咸湿佬  一幕戏改观赞绝顶聪明
影视圈
8小时前
日本象印教正确清洗保温杯！4步防止滋生茶垢/霉菌 做错随时破坏瓶身 去除顽垢建议可用1类漂白剂
日本象印教正确清洗保温杯！4步防止滋生茶垢/霉菌 做错随时破坏瓶身 建议咁做除顽垢…
生活百科
6小时前
陕西有男子强奸儿媳罪名成立，被告儿子认为父亲喝醉酒应改判无罪。iStock
老爷强奸新抱︱儿子替父求情盼改判无罪 网民：父子皆为畜牲
即时中国
22小时前
阿里主席蔡崇信离婚 与吴明华近30年婚姻结束 「相互尊重下作出决定」 据报不涉出售阿里股份
阿里主席蔡崇信离婚 与吴明华近30年婚姻结束 「相互尊重下作出决定」 据报不涉出售阿里股份
商业创科
7小时前
何文田考车场外现「睇水员」 助考生拦车管理交通、事后收利是 运输署：如违规交执法部门
02:32
考车牌｜何文田驾驶路试现「睇水员」 收利是助考生拦车 运输署：如违规交执法部门
社会
10小时前
AEON旗下$12店年内执4间！8月起下调价格救市 网民叹：香港租金太贵
AEON旗下$12店年内执4间！8月起下调价格救市 网民叹：香港租金太贵
生活百科
6小时前
游日香港家族众生相？港人细数5大常见经典特征 爸爸必做1动作 网民爆笑：好有画面
游日香港家族众生相？港人列5大常见特征 爸爸必做1动作 网民爆笑：好有画面
生活百科
5小时前
30年残旧洗手台大变身 港男$1500低成本DIY 教6大翻新步骤 附防霉保养贴士
30年残旧洗手台大变身 港男$1500低成本DIY 教6大翻新步骤 附防霉保养贴士
家居装修
11小时前
移英港人回流香港8星期 感慨过去几年浪费人生 自爆14日神速安顿实录：终于似返个人｜Juicy叮
移英港人回流香港8星期 感慨过去几年浪费人生 自爆14日神速安顿实录：终于似返个人｜Juicy叮
时事热话
2026-07-31 11:23 HKT
中国移动、中国电讯及中国联通内地三大电讯商发通告 8‧1开始手机号卡仅限官方办理。法新社
内地平价数据卡不再？ 三大电讯商：8‧1开始手机号卡仅限官方办理
即时中国
20小时前