车cam直击｜将军澳泥头车「甩碌」 车胎飞弹30米撼私家车大银幕 

将军澳今日（1日）发生泥头车「甩辘」的意外。网上今日（1日）流传一段影片，片中见到一辆泥头车沿环澳路往将军澳跨湾连接路方向行驶，其间后辘疑突然松脱，飞弹逾30米，再击中一辆停在灯位前的私家车挡风玻璃，非常惊险。

片段长约15秒，当时环澳路有多辆重型货车及泥头车行驶，亦有数名带狗散步的市民经过。从片段所见，一辆私家车在灯位前停车等候红绿灯，其间一个巨型车胎突然从远处飞弹出来，并直接撞向私家车挡风玻璃及车顶，之后再跌在地上。不少网民看完车Cam片段后感到胆颤心惊，「快到甩辘，又会咁准」、「泥鬼新跑道」、「咁黑仔」。

事件发生于今早10时许，一辆私家车在将军澳环澳路的灯位停车等候红绿灯，突然有一个属于泥头车的后辘突然飞弹过去，击中其挡风玻璃及车顶。51岁姓李私家车司机手背红肿受伤，清醒送将军澳医院治理，而66岁姓杨泥头车司机则并无大碍。